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Başkan Akçadurak: "Sporun ve sporcunun yanındayız" - Son Dakika

Başkan Akçadurak: "Sporun ve sporcunun yanındayız"

19.02.2022 11:07
Başkan Akçadurak: "Sporun ve sporcunun yanındayız"

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 2021-2022 futbol sezonunda U18 maçları sonucu şampiyon olan Gediz Dayınlar Spor Kulübü U 18 takımı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 2021-2022 futbol sezonunda U18 maçları sonucu şampiyon olan Gediz Dayınlar Spor Kulübü U 18 takımı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Akçadurak ve U18 takımının yanı sıra kulüp yöneticileri ve antrenörler de yer aldı.

Kazanma arzusunun hepsinin gözlerinden okunduğunu belirten Belediye Başkanı Akçadurak, "İlçemizin güzide kulüplerinden Dayınlar Spor Kulübü U18 Futbol Takımı oyuncularımız ile bir araya geldik. Birbirine inanan ve güvenen bir ekip. Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Birçok branşta spor yapan gençlerimizi destekliyor, onları geleceğe hazırlıyoruz. Çalışkan ve yetenekli sporculardan oluşan U18 takımımıza güvenimiz tam. Kazanma arzusu hepsinin gözlerinden okunuyor. Kütahya'da yapılacak olan play-off maçlarında takımımıza başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum." dedi. - KÜTAHYA

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Muharrem Akçadurak, Şampiyon, Kütahya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Akçadurak: 'Sporun ve sporcunun yanındayız' - Son Dakika Spor


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