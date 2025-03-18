Başkan Akın'dan Yağlı Güreşte Önemli Adım: Üç Başpehlivan Balıkesir'e Katıldı - Son Dakika
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Başkan Akın'dan Yağlı Güreşte Önemli Adım: Üç Başpehlivan Balıkesir'e Katıldı

Başkan Akın\'dan Yağlı Güreşte Önemli Adım: Üç Başpehlivan Balıkesir\'e Katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, başarılı başpehlivanlar Enes Doğan, Hasan Cengiz ve Kenan Aydın'ı makamında ağırladı. Yapılan imza töreni ile başpehlivanlar Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Güreş Kulübü'ne katıldı ve Balıkesir'in yağlı güreşte marka haline gelmesi hedeflendi.

18.03.2025 14:13  Güncelleme: 14:17
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, başpehlivanlar Enes Doğan, Hasan Cengiz ve Kenan Aydın'ı ağırladı. Düzenlenen imza töreninde yağlı güreşe damga vuran başarılı başpehlivanları Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Güreş Kulübü'ne kazandıran Akın, yağlı güreşte şampiyonluk hedefiyle önemli bir adım attı.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı da olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketini yağlı güreşte hak ettiği yere getirmek için önemli bir adım attı. Türkiye'nin en prestijli güreş müsabakalarında aldıkları başarılı derecelerle dikkat çeken başpehlivanlar Enes Doğan, Hasan Cengiz ve Kenan Aydın'ı makamında ağırlayan Başkan Akın, "Balıkesir'imizi yağlı güreşte büyük bir marka haline getireceğiz" diyerek başpehlivanlarla 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı. Ziyarette Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Uğur Baysal, Koordinatör Alican Kaplan ve Antrenör Yunus Karabay da yer aldı.

"Yağlı güreşte Balıkesir'i marka haline getireceğiz"

Ziyaretin ardından düzenlenen imza töreninde Başpehlivanlar Enes Doğan, Hasan Cengiz ve Kenan Aydın Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Güreş Kulübü'ne katıldılar. Balıkesir'in, ata sporu yağlı güreşin merkezi olduğunu söyleyen Başkan Akın, "Bugün burada yağlı güreşin önemli isimlerinden olan değerli başpehlivanlarımızı ağırladık. Ata sporumuz yağlı güreşi yaşatmak ve özellikle ilimizde geliştirmek için neler yapabileceğimizi konuştuk. Birbirinden başarılı başpehlivanlarımızı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Güreş Kulübümüze katmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değerli sporcularımız, bize büyük bir güç katacak. Balıkesir'imizi yağlı güreşte büyük bir marka haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başpehlivanlar Enes Doğan, Hasan Cengiz ve Kenan Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a katılmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Akın'dan Yağlı Güreşte Önemli Adım: Üç Başpehlivan Balıkesir'e Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Akın'dan Yağlı Güreşte Önemli Adım: Üç Başpehlivan Balıkesir'e Katıldı - Son Dakika
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