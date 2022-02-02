Başkan Atabay'dan, Aydın'ın Sultanları'na tebrik

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CEV Challange Cup çeyrek finallerinde karşılaştığı CSM Lugoj'u mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

CEV Challange Cup'ta başarısıyla adından söz ettiren Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın çeyrek finallerinde Romanyalı rakibi CSM Lugoj'la karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadeleye sahne olan maçın ikinci ve dördüncü setinden galip ayrılan Aydın'ın Sultanları, son sette 15-9'luk farkla maçı kazandı ve adını yarı finale adını yazdırdı.

"Sizlerle gurur duyuyoruz"

Galibiyet sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, takıma final yolunda başarılar diledi. Başkan Atabay, "CEV Challenge Cup'ta yarı finale yükselen "Aydın'ın Sultanları"nı gönülden tebrik ediyor, takımımıza final yolunda başarılar diliyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. O kupa Aydın'a gelecek" dedi. - AYDIN