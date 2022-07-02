Başkan Aygün "Spor yapmak ve eğitim almak isteyen öğrencilerimizin yanındayız" - Son Dakika
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Başkan Aygün "Spor yapmak ve eğitim almak isteyen öğrencilerimizin yanındayız"

02.07.2022 10:42
Başkan Aygün "Spor yapmak ve eğitim almak isteyen öğrencilerimizin yanındayız"

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gençlik ve spor merkezlerini ziyaret eden Başkan Aygün, "Hizmete sunduğumuz tesislerimizle spor yapmak ve eğitim almak isteyen öğrencilerimizin daima yanındayız" dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gençlik ve spor merkezlerini ziyaret eden Başkan Aygün, "Hizmete sunduğumuz tesislerimizle spor yapmak ve eğitim almak isteyen öğrencilerimizin daima yanındayız" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün tarafından ilçede hizmete sunulan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve artık son düzenlemelerin yapıldığı Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi'nin de yakın zamanda kullanıma açılması planlanıyor.

Sık sık tesislere giderek, devam eden çalışmaları takip eden ve burada öğrencilerle bir araya gelen Başkan Aygün, son olarak Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret etti. Her iki merkezde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Aygün, yetkililerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almayı da ihmal etmedi. Gençliğe hizmetin geleceğe yatırım olduğunu ifade eden Başkan Aygün, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyor, onlara değer veriyoruz. Hizmete sunduğumuz tesislerimizle spor yapmak ve eğitim almak isteyen öğrencilerimizin daima yanındayız" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Bahattin Çelik, Kocaeli, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Aygün 'Spor yapmak ve eğitim almak isteyen öğrencilerimizin yanındayız' - Son Dakika

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