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Başkan Burak Elmas'tan Galatasaray taraftarını sevince boğan haber: Kerem'le prensipte anlaştık - Son Dakika

Başkan Burak Elmas'tan Galatasaray taraftarını sevince boğan haber: Kerem'le prensipte anlaştık

01.12.2021 18:14
Başkan Burak Elmas'tan Galatasaray taraftarını sevince boğan haber: Kerem'le prensipte anlaştık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazetecilerle bir araya geldi. Sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Elmas, "Kerem ile yeni sözleşme konusunda prensipte anlaştık. 2027 yılına dek sözleşme imzalayacağız" sözlerine yer verdi. Ayrıca, başkan, Gedson Fernandes'i yeniden kadrolarına katmak istediklerini yinelerken Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınması için biraz daha zamanları olduğunu söyledi.

Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla Galatasaray taraftarını mest eden Kerem Aktürkoğlu, yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Başkan Burak Elmas, milli futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını belirtirken sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ÇIKIŞ MADDESİ OLMAYACAK"

Transferle ilgili olarak konuşan Elmas, "Kerem ile yeni sözleşme konusunda prensipte anlaştık. 2027 yılına dek sözleşme imzalayacağız. İki tarafta herhangi bir çıkış maddesi olmayacağı yönünde hem fikir. Bartuğ Elmaz'ın Galatasaray'da kalmasını istiyoruz" dedi.

"SOSYAL MEDYADA YAZILIP ÇİZİLENLERE BAKMAYIN"

El Zamalek Kulübü Başkanı Mortada Mansour'un "FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetim kurulu üyesi ile temsilci arasında farklar var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mostafa Mohamed'in değeri 20 milyon euro" sözleriyle ilgili olarak da, "Mostafa Mohamed ile ilgili sosyal medyada yazılıp çizilenlere bakmayın. Bir mektupla bonservisini alabiliriz. Biraz daha vaktimiz var. Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var, bir mektuba bakar" sözleriyle iddiaları yalanladı. Elmas, eski futbolcuları Gedson Fernandes'i devre arasında yeniden kadrolarına katmak istediklerini, gerçekleşmezse orta sahaya başka transfer yapacaklarını söyledi.

Başkan Burak Elmas'tan Galatasaray taraftarını sevince boğan haber: Kerem'le prensipte anlaştık

Mostafa Mohamed, Burak Elmas, Galatasaray, Transfer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Burak Elmas'tan Galatasaray taraftarını sevince boğan haber: Kerem'le prensipte anlaştık - Son Dakika Spor


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