Başkan Çavuşoğlu\'ndan Genç Sporculara Destek

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren genç sporcularla buluştu. Denizli'nin gururları ile tek tek ilgilenen Başkan Çavuşoğlu, "İstiyoruz ki gençlerimiz spor yapsın, mutlu olsun ve kötü alışkanlıklardan uzak dursun. Aldığınız başarılarla gurur duyuyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren karate, güreş, judo, triatlon, yüzme, tekvando ve halk oyunları branşlarındaki sporcuları ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gençlerle buluşan Başkan Çavuşoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Doğan ve antrenörler eşlik etti. Burada genç sporcularla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, sporcuların istek ve hedeflerini dinledi.

"Sizlerle gurur duyuyoruz"

Spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Hepinizin eline, emeğine sağlık. Çok güzel başarılar kazanıyorsunuz. İstiyoruz ki gençlerimiz spor yapsın, mutlu olsun ve kötü alışkanlıklardan uzak dursun. Keyifli bir hayatımız olsun. Bu keyifli hayatı bize yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Aldığınız dereceler, şampiyonlukların yanında iyi bir birey, şehrine ve ülkesine aşık, yarınımızın sahibi sizlerle gurur duyuyoruz. Emek veren başta ailelerimize, antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara hediye takdiminde bulundu. - DENİZLİ