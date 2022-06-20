Başkan Çebi'den kritik açıklamalar! Beşiktaş'ın yeni golcüsü netleşti - Son Dakika
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Başkan Çebi'den kritik açıklamalar! Beşiktaş'ın yeni golcüsü netleşti

20.06.2022 13:39

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorluk toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Golcü oyuncu Weghorst ile maddi olarak anlaştıklarını söyleyen Çebi, "Ailesinin kararını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi kritik açıklamalarda bulundu. Çebi, taraftarın merakla beklediği golcü transferi konusuna ise açıklık getirdi.

WEGHORST İLE ANLAŞTIK

Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmalarının devam ettiğinin üzerinde durarak: "Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı. Biz başka oyunculara da bakıyoruz. Weghorst olumlu döndüğünde, başka biriyle sözleşme yapmadıysak önceliği ona veririz. Bugünden itibaren görüşmelerimizi başlattık. Ya nasip diyeceğiz. Weghorst'tan önce biriyle anlaşırsak olmaz, anlaşmazsak Weghorst olur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oluyor! Ahmet Nur Çebi'den Weghorst açıklaması

"BEŞİKTAŞ'IN TMSF'YE GİTME ŞANSI SIFIR"

Başkan Çebi'nin açıklamalarında bir diğer dikkat çeken nokta ise Ethem Sancak'ın söylemlerine verdiği yanıt oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ethem Sancak: "Kulüpler derneklerle falan yönetilecek durumda değil artık. Allah korusun, TMSF'ye düşerse Beşiktaş, ihaleye girip alacağım. Konsorsiyum oluşturacağım. Beşiktaş'ı Asya'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonu haline getireceğim" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Çebi bu konuya açıklık getirerek: "Beşiktaş'ın TMSF'ye gitme şansı 0! Ethem Bey orada başka bir şey demek istedi. Kötü bir şey demek istemedi diye umuyorum. 'Beşiktaş'ı ortada bırakmayız' demek istediğini düşünmek istiyorum" dedi.

"TEMMUZ'DA KOMBİNE SATIŞI BAŞLAYACAK"

Başkan Çebi, taraftarın merakla beklediği soruyu da cevapsız bırakmayarak: "Temmuz'da kombine satışı başlayacak. 09:00'da başlarız, 12:00'de biter" ifadelerini kullandı.

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