Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir - Son Dakika

Beşiktaş, Rain Yazılım ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Siyah-Beyazlılar'ın formasının göğüs bölümünde 2 sezon boyunca Rain yazacak. Kara Kartal'ın bu anlaşmadan alacağı ücret ise toplamda 12.5 milyon euro.
Bir muhabir, "Beşiktaş taraftarı Talisca'yı çok istiyor. Sözleşmesini de feshetti. Neden olmasın, Rain'in sponsorluğunda bir reklam yüzü olabilir mi?" şeklinde soru yöneltti.
Başkan Çebi, "Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Neden olmasın ki? Niye sınırlıyorsunuz ki, daha iyisi yok mu sizce? Biz daha da iyisini isteriz, bulabilirlerse. Sponsorların aklına transferi sokarak iyi yapıyorsunuz. İyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli" diye yanıt verdi.
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