Başkan Çiftçi'nin Şanlıurfaspor Kombine Kartlarını İade Etmesi Tepki Topladı - Son Dakika
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Başkan Çiftçi'nin Şanlıurfaspor Kombine Kartlarını İade Etmesi Tepki Topladı

Başkan Çiftçi\'nin Şanlıurfaspor Kombine Kartlarını İade Etmesi Tepki Topladı
20.06.2025 13:35  Güncelleme: 13:37
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Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin, Şanlıurfaspor'a destek veremediğini belirterek satın aldığı kombine kartlarını iade etmesi, kulübü ve taraftarları derinden üzdü. Şanlıurfaspor Kulübü, yaşanan durumu kamuoyuna duyurdu.

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin aldığı Şanlıurfaspor kombine kartlarını iade ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Şanlıurfaspor Kulübü, yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin "Şanlıurfaspor'a destek veremem" diyerek aldığı kombine kartlarını iade ettiğini belirtti.

Şanlıurfaspor Kulübü, yayımladığı bir yazılı açıklamayla Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin "Şanlıurfaspor'a destek veremem" diyerek aldığı kombine kartlarını iade ettiğini iddia etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur.

Bugün, bizleri ve camiamızı derinden üzen bir gelişme yaşanmıştır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 12 ilçe belediye başkanı, kulübümüze destek amacıyla, satılmak üzere kombine kartı alarak Şanlıurfaspor'un yanında olduklarını göstermiştir ancak yalnızca Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Benim futbol takımım var, Şanlıurfaspor'a destek veremem" diyerek 20 gün önce teslim aldığı kombine kartlarını 20 gün sonra iade etmiştir. Bu tutum, sadece Şanlıurfaspor'u değil, şampiyonluk yolunda kenetlenen tüm camiamızı ve bu arma için hiçbir karşılık beklemeden emek veren binlerce taraftarımızı derinden üzmüştür. Şanlıurfaspor, bu şehrin ortak değeridir. Bu sürecin değerlendirmesini kamuoyunun takdirine sunuyoruz" denildi.

Öte yandan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin "Şanlıurfaspor'a destek veremem" sözünün hem taraftardan hem de kentte yaşayan vatandaşlardan büyük bir tepki aldığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Şanlıurfaspor, nihat çiftçi, Karaköprü, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Çiftçi'nin Şanlıurfaspor Kombine Kartlarını İade Etmesi Tepki Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Çiftçi'nin Şanlıurfaspor Kombine Kartlarını İade Etmesi Tepki Topladı - Son Dakika
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