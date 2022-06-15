Başkan Dursun Özbek, ilk icraatı için kolları sıvadı! Teknik direktör listesini genişletiyor - Son Dakika
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Başkan Dursun Özbek, ilk icraatı için kolları sıvadı! Teknik direktör listesini genişletiyor

15.06.2022 11:00

Galatasaray başkanı olan Dursun Özbek'in ilk icraatı takımın başına geçecek olan teknik direktörü bulmak olacak. Okan Buruk ve Marco Rose gibi seçeneklerin yanına bir de Portekizli Paolo Fonseca eklendi.

İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile yolları ayırması beklenen Galatasaray, yeni teknik direktörünü arıyor. Galatasaray'da ikinci kez başkanlık görevini üstlenen Dursun Özbek, en kısa sürede teknik direktör sorununu çözmek istiyor.

HEDEF PAOLO FONSECA

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, Portekizli çalıştırıcı Paolo Fonseca ile temas kurdu. Tecrübeli teknik adama Fransa Ligi ve İtalya Ligi'nden de teklifler olduğu belirtildi.

FONSECA'NIN KARİYERİ

Kariyerinde E.Amadora U19, Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto, SC Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma takımları bulunan 49 yaşındaki tecrübeli teknik direktör; 1 kez Portekiz Kupası, 3 kez Ukrayna Ligi ve Ukrayna Kupası, 1 kez de Portekiz ve Ukrayna Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Roma kariyerinde ise 101 maçta; 53 galibiyet, 20 beraberlik ile 28 mağlubiyet elde etti.

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Domenec Torrent, Dursun Özbek, Galatasaray, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Dursun Özbek, ilk icraatı için kolları sıvadı! Teknik direktör listesini genişletiyor - Son Dakika


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