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Başkan Esen'den Antalyaspor'a destek çağrısı - Son Dakika

Başkan Esen'den Antalyaspor'a destek çağrısı

17.02.2022 15:02
Başkan Esen'den Antalyaspor'a destek çağrısı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalyaspor'un kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Antalyaspor'a tribünlerden destek verdiğimiz gibi kulübün lisanslı ürünlerini alarak da destek olmalıyız" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalyaspor'un kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Antalyaspor'a tribünlerden destek verdiğimiz gibi kulübün lisanslı ürünlerini alarak da destek olmalıyız" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nin girişinde bulunan Antalyaspor Store mağazasını ziyaret etti. Mağazadaki ürünleri inceleyip, mağaza çalışanları ile sohbet eden Esen, ürünler hakkında bilgi aldı. Antalyaspor'un kent için çok önemli bir değer olduğunu kaydeden Esen, her koşulda kulübün yanında olduklarını ve destek verdiklerini belirtti. Mağazadan alışveriş de yapan Esen, aldığı Antalyaspor atkılarını da beraberindeki CHP'li yöneticiler ile meclis üyelerine hediye etti. "Şehrimizin takımına tribünlerde destek olduğumuz gibi lisanslı ürünlerini alarak da destek olmalıyız" diyerek çağrıda bulunan Esen, her zaman Antalyaspor'un yanında olacaklarını da dile getirdi. - ANTALYA

Başkan Esen'den Antalyaspor'a destek çağrısı
Başkan Esen'den Antalyaspor'a destek çağrısı
Başkan Esen'den Antalyaspor'a destek çağrısı

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Antalyaspor, Semih Esen, Konyaaltı, Özalp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Esen'den Antalyaspor'a destek çağrısı - Son Dakika Spor


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