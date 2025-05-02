Başkan Kotan, 23 Nisan Futbol Turnuvası Şampiyonlarını Makamında Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başkan Kotan, 23 Nisan Futbol Turnuvası Şampiyonlarını Makamında Ağırladı

Başkan Kotan, 23 Nisan Futbol Turnuvası Şampiyonlarını Makamında Ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 23 Nisan Egemenlik Kupası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Mollayusuf Akrepler Takımı'nı makamında konuk etti. Kotan, çocuklara demokrasi ve yönetim bilincini aşılamak amacıyla onları makam koltuğuna oturttu ve başarılar diledi.

02.05.2025 14:01  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 23 Nisan Egemenlik Kupası Futbol Turnuva şampiyonu Mollayusuf Akrepler Takımı'nı makamında ağırladı. Başkan Kotan, "Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı ve mutluluğu görmek her şeye değer" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen Egemenlik Kupası Çocuk Futbol Turnuvası şampiyonu Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Kotan çocukları temsili olarak makam koltuğuna oturttu. Turnuva şampiyonları Mollayusuf Akrepleri ve Mollayusuf Mahalle Muhtarı Gülnaz Çetin, Başkan Kotan ile beraber bir süre sohbet etti. Çocukların sorularını yanıtlayan Başkan Kotan, şampiyon takımın oyuncularının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çocukları kapıda karşılayan Başkan Kotan, tüm takımı tebrik ederek başarılar diledi.

Ziyaret sırasında çocuklarla sohbet eden Kotan, "Bu koltuklar bir gün sizlerin olacak. Hepiniz bizim geleceğimizsiniz. Sizler için daima çalışmaya devam edeceğiz. Cem abinizin yanınızda olduğunu unutmayın" dedi. Ziyaretin en renkli anı ise çocukların sırayla belediye başkanlık makamı koltuğuna oturması oldu. Başkan Kotan, bu temsili oturuşla çocuklara demokrasi ve yönetime katılım bilincini aşılamak istediklerini vurguladı. Ziyarete çocukların yanında eşlik eden Mollayusuf Mahalle Muhtarı Gülnaz Çetin ise, "Başkanımız Cem Kotan, çocukların her zaman yanında. Onların sporla, sanatla ve eğitimle büyümesi için elinden geleni yapıyor. Çocuklarımıza gösterdiği ilgi için kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, Konyaaltı, Cem Kotan, Belediye, 23 Nisan, Futbol, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Kotan, 23 Nisan Futbol Turnuvası Şampiyonlarını Makamında Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:31:38. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Kotan, 23 Nisan Futbol Turnuvası Şampiyonlarını Makamında Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.