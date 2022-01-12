Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'nı dün basın toplantısında resmen açıkladığı Domenec Torrent, Florya'da bugün işbaşı yaptı.
Yeni hocayı Başkan Burak Elmas karşıladı. İkili kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Eşofmanlarını giyen çiçeği burnunda hoca, kendisini bekleyen takımın yanına götürüldü.
Başkan Burak Elmas, takıma yeni teknik direktör Domenec Torren'i bizzat tanıttı. Torrent'in yardımcıları da antrenmanda yer aldı. Tanışma bölümünden sonra hemen antrenmana geçildi.
Galatasaray'da günün diğer çalışması akşam gerçekleşecek. İspanyol hoca Torrent, ilk günden futbolculara çift antrenman koydu.
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