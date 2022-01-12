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Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı - Son Dakika

Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı

12.01.2022 14:29
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenect Torrent, ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İspanyol hocayı futbolcularla bizzat tanıştırdı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'nı dün basın toplantısında resmen açıkladığı Domenec Torrent, Florya'da bugün işbaşı yaptı.

Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı

BAŞKAN KARŞILADI

Yeni hocayı Başkan Burak Elmas karşıladı. İkili kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Eşofmanlarını giyen çiçeği burnunda hoca, kendisini bekleyen takımın yanına götürüldü.

Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı

HOCAYI TANITTI

Başkan Burak Elmas, takıma yeni teknik direktör Domenec Torren'i bizzat tanıttı. Torrent'in yardımcıları da antrenmanda yer aldı. Tanışma bölümünden sonra hemen antrenmana geçildi.

Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı

İKİNCİ MESAİ AKŞAM

Galatasaray'da günün diğer çalışması akşam gerçekleşecek. İspanyol hoca Torrent, ilk günden futbolculara çift antrenman koydu.

Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı
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Domenec Torrent, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı - Son Dakika
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