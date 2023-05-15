Paris Saint-Germain'de taraftarın istemediği Lionel Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldız için açıklamada bulundu.
Barcelona'nın şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta yaptığı açıklamada, "Messi ile bir ilişkimiz var ve onunla yakın zamanda konuştum. Messi dünyanın en iyi futbolcusu, dünyadaki her teknik direktör onu takımında görmek ister. Paris'te taraftarlarla bazı tatsız olaylar yaşadı ve onu şu anda rahatsız etmeyeceğim. Son zamanlarda bazı mesajlaşmalarımız oldu. Barcelona, Messi'nin evi ve Suudi Arabistan ve herkesle baş edebiliriz." ifadelerini kullandı.
Laporta açıklamasının devamında, "Lionel Messi'yi Barcelona'ya geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
Son Dakika › Spor › Başkan Laporta'dan Barça taraftarını heycanlandıran gelişme! Messi için yoğun mesai başlıyor - Son Dakika