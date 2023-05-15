Başkan Laporta'dan Barça taraftarını heycanlandıran gelişme! Messi için yoğun mesai başlıyor - Son Dakika
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Başkan Laporta'dan Barça taraftarını heycanlandıran gelişme! Messi için yoğun mesai başlıyor

15.05.2023 16:36

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin dönüşü ile ilgili ilk kez net konuştu. Laporta yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'yi Barcelona'ya geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'de taraftarın istemediği Lionel Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldız için açıklamada bulundu.

"MESSI İLE YAKIN ZAMANDA KONUŞTUK"

Barcelona'nın şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta yaptığı açıklamada, "Messi ile bir ilişkimiz var ve onunla yakın zamanda konuştum. Messi dünyanın en iyi futbolcusu, dünyadaki her teknik direktör onu takımında görmek ister. Paris'te taraftarlarla bazı tatsız olaylar yaşadı ve onu şu anda rahatsız etmeyeceğim. Son zamanlarda bazı mesajlaşmalarımız oldu. Barcelona, Messi'nin evi ve Suudi Arabistan ve herkesle baş edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"BARCELONA'YA GERİ GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Laporta açıklamasının devamında, "Lionel Messi'yi Barcelona'ya geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

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Paris Saint Germain, Lionel Messi, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Laporta'dan Barça taraftarını heycanlandıran gelişme! Messi için yoğun mesai başlıyor - Son Dakika


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