Başkan Özdemir, Başarılı Sporcuları Ağırladı - Son Dakika
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Başkan Özdemir, Başarılı Sporcuları Ağırladı

Başkan Özdemir, Başarılı Sporcuları Ağırladı

Nilüfer Belediyespor'un U11 yüzme ve güreş branşında Türkiye Şampiyonalarında derece elde eden sporcuları, Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret etti. Başkan, sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak eğitim hayatlarında da aynı başarıyı sürdürmelerini diledi.

24.12.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
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Nilüfer Belediyespor'un, Türkiye Şampiyonalarında U11 yüzme ve güreş branşında derece elde eden sporcuları, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i makamında ziyaret etti. Sporcuları başarıları için kutlayan Başkan Şadi Özdemir, aynı başarıyı eğitim hayatlarında da sürdürmelerini diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor'un yüzme ve güreş branşlarında Türkiye genelinde ilçeyi başarıyla temsil eden sporcularını ağırladı. Ziyarette 6-8 Aralık'ta Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Federasyonu 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali'nde birincilik elde eden Serra Akyapak, Bilge Bektaş, Kuzey Alkan, Mert Başaran, Fatih Mehmet Taşdemir; ikincilik elde eden Poyraz Demir, Çağan Filiz; üçüncülük elde eden Azra Kocaman, Ceylin Bölük ile Temmuz'da Türkiye Güreş Federasyonu'nun Ankara'da düzenlediği U11 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Ali Mert Akabaka yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Tezcan Öztürk, Nilüfer Belediyespor As Başkanı İlker Mehmet Şener, Nilüfer Belediyespor Yüzme Şubesi Sorumlusu Düzgün Şimşek, Nilüfer Belediyespor Kulüp Müdürü Kenan Daştan, Nilüfer Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Adalet Yılmaz, antrenörler ve yöneticiler de sporcuları yalnız bırakmayarak, bu mutlu güne ortak oldu.

Müsabakalara katılan sporcuların elde ettikleri derecelerle ilgili bilgi alan Başkan Şadi Özdemir, başta sporcular olmak üzere, başarıda emeği olan herkesi tebrik etti. Gençlere ayrıcalıklı bir şekilde yaklaştıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, onların Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı. İyi bir sporcu olmanın önceliklerinden birisinin centilmenlik olduğunun altını çizen Başkan Şadi Özdemir, bu konuya dikkat etmelerini istedi. Derslerini de ihmal etmemelerini isteyen Başkan Şadi Özdemir, "Sporcularımızın okullarını ihmal etmeden ilerlemesi lazım. Sporda iyi yerlere varanların sayısı az oluyor. O yüzden derslerinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Derslerinde de şampiyon olan gerçek şampiyondur" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, derece elde eden sporcular, antrenörler ve yöneticileri tek tek kutlayarak hediye verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Şadi Özdemir, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Özdemir, Başarılı Sporcuları Ağırladı - Son Dakika

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