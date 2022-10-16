Başkan Özgökçen: "VAR'da sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz" - Son Dakika
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Başkan Özgökçen: "VAR'da sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz"

16.10.2022 12:55
Başkan Özgökçen: "VAR'da sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz"

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, daha önceden maçı yöneten hakemlerle ilgili çok büyük spekülasyonlar yapıldığını fakat bu durumun artık VAR'a taşındığını belirterek, VAR'da maçların sonuçlarına etki edecek hamlelerin yapıldığını söyledi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, daha önceden maçı yöneten hakemlerle ilgili çok büyük spekülasyonlar yapıldığını fakat bu durumun artık VAR'a taşındığını belirterek, VAR'da maçların sonuçlarına etki edecek hamlelerin yapıldığını söyledi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, kendisinin de avukat olması sebebiyle Konya'da baro seçimlerinde oy kullandı. Başkan Fatih Özgökçen, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına dün Gaziantep FK ile oynadıkları ve tartışmalı pozisyonların olduğu maça ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendi evlerinde 1-0 mağlup olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Özgökçen, "Tabii ki maç içerisinde tartışılan çok pozisyon oldu. Özellikle hakemin vermiş olduğu kararlar, VAR müdahaleleri oldukça fazla konuşuldu. Biz her zaman hakemlere güvenmemiz gerektiğini söyledik. Ama yanlış yapan, hata yapan ve kendini geliştiremeyen hakemlerin de dinlendirilmesi gerektiğini ısrarla savunduk. Önceden maçı yöneten hakemlerle ilgili çok büyük spekülasyonlar yapılırdı. Ama artık bunun VAR'a taşındığını, bir nevi artık sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz. Süper Lig'deki birçok takımımız VAR kararlarından dolayı oldukça şikayetçiler" dedi.

"Hakemlerimize güveneceğiz ama hata yapan hakemlerimize kesinlikle görev verilmemesini istiyoruz"

Kararları çok eleştirmek istemediğini aktaran Fatih Özgökçen, "İptal edilen golümüzde kanaatimce elle oynama vardı, bu iyi bir tespitti. Ama bu tespiti yapan aynı VAR hakemlerinin bariz penaltı pozisyonunda ele teması görmemesini konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum. Bu şekilde davranan hakemlerin, kendini yetiştiremeyen, maça adapte olamayan hakemlerimizin kesinlikle dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü pozisyonun artık penaltı olduğu tüm yorumcular tarafından kabul edildi. Biz golümüzün iptal edilen pozisyondaki hassasiyetin o pozisyonda da gösterilmesini özellikle istiyoruz. Dolayısıyla VAR noktasında ciddi bir çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Maçın hakemi oyuna çok etki edemedi, gösterdiği kartlarla da yanlış kararlar verdi. Biz Konyaspor olarak tabii ki hakemlerimize güveneceğiz ama hata yapan hakemlerimize de kesinlikle artık görev verilmemesini özellikle MHK'dan ve federasyondan istiyoruz. Bariz bir hatayla karşı karşıya kaldık ki bu kendi evimizde olan bir hadise. Bunu da kesinlikle kabul etmiyoruz" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Konyaspor, Konya, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Özgökçen: 'VAR'da sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz' - Son Dakika

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