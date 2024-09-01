Başkan Seçer, 30 Ağustos Zafer Kupası Ayvagediği Futbol Turnuvası\'nın ödül törenine katıldı

Spor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası Ayvagediği Futbol Turnuvası'nın ödül törenine katıldı.

Ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından verilirken, turnuvanın şampiyonu Burhanspor'un kupası ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tarafından takdim edildi. Başkan Seçer, Burhanspor'un şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Ödül töreninin sona ermesinin ardından, turnuvada mücadele eden tüm takımlar hep birlikte fotoğraf çektirdi.

"Kazanan Mersin oldu"

Turnuvanın ödül töreninde konuşan Seçer, Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası'nın şampiyon olan takımı ile Ayvagediği 30 Ağustos Zafer Kupası'nın şampiyon olan takımın 15 Eylül'de Akbelen Stadyumu'nda 'Süper Kupa' maçı oynayacaklarını söyledi. Her iki turnuvada toplam 42 takımın mücadele ettiğini ancak kazananın Mersin olduğunu dile getiren Seçer, "Mücadeleyi hepsi yaptı, kazanan Mersin oldu. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz oldu. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim etsin" dedi.

Konuşmasını turnuvalarda emeği olan tüm belediye başkanları, muhtarlar ve sporculara teşekkür ederek tamamlayan Başkan Seçer, ardından şampiyon olan Burhanspor'a şampiyonluk kupasını verdi.

Şampiyon olan Burhan Spor Kulübünde oynayan Mehmet Dedemen, "Burhan Spor köklü bir camia. Biz aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora teşvik ediyoruz ve bunun meyvelerinde görüyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Diğer köylerden de böyle bir adımlar bekliyorum. Sporun her türlüsü çok güze. Bugün galip geldik, mutluyuz" şeklinde konuştu.

Şampiyon Burhanspor

6 Temmuz tarihinde başlayıp, 31 Ağustos tarihinde sona eren turnuvada, Toroslar ve Akdeniz ilçelerine bağlı kırsal mahallelerden 18 takım mücadele etti. 3.'lük ve 4.'lük maçı Kavaklıpınar- Güzelyayla takımları arasında oynanırken; final maçı da Çavuşlu-Burhanspor takımları arasında yapıldı. Turnuvanın üçüncüsü Güzelyayla, dördüncüsü de Kavaklıpınar oldu. Turnuvanın şampiyonu 2-1'lik skorla Burhanspor oldu. - MERSİN