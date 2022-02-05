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Başkan Takva'dan Vanspor'a destek - Son Dakika

Başkan Takva'dan Vanspor'a destek

05.02.2022 13:53
Başkan Takva'dan Vanspor'a destek

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Vanspor Futbol Kulübü'nü destekledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Van spor Futbol Kulübü'nü destekledi.

#ŞimdiVanSporZamanı hashtagi ile Vanspor'a sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Başkan Takva, bu desteğin şehir için yapılması gerektiğini belirtti. Başkan Takva yaptığı paylaşımlarda, "Bizler bir şehrin gelişmesi, markalaşması ve kalkınmasında sporun, özellikle üst liglerde mücadele eden bir futbol takımının olmasını zorunlu görüyoruz. Bu sebeple Van Spor şehrimizi ortak iklimde buluşturan en önemli marka değerlerimizden biridir. Amatör bir sporsever olarak, Vanspor'u ve yönetimini destekledik, destekliyoruz" dedi.

Vanspor'un artık kimsenin istemediği bir takım değil, herkesin gelmek istediği bir takım haline geldiğinin altını çizen Başkan Takva, açıklamasının devamında ise "Son görüşmemizde, Van Spor markasının ilk kez tescillendiği, kadın futbol takımının kurulduğu, ilk kez web sayfası oluşturulduğu, tüm sosyal medya alanında aktif hale gelindiği, tesislerde standart sağlandığı, tesislerde azami disiplinin sağlanarak kurumsallaşmada ön alındığı, bir aya kadar kulüp adına satış mağazası açılacağı, en önemlisi yeni sponsor anlaşmaları ile mali sürdürülebilirlik aşamasına gelindiği ifade edildi. Artık Vanspor, kimsenin istemediği bir takım değil, herkesin gelmek istediği bir takım olmuş. Ünlü hocaların ilgisi artmış. Vanspor kendi TV kanalını kurmuş. Borçlar ödeniyor, yeni transferler ile üst lige çıkmak için uygun iklim sağlanıyor, samimi bir sahiplenme oluşuyor." İfadelerini kullandı.

Şimdi Vanspor zamanı diyerek çağrısını yineleyen Takva, "Yönetim bizden, sizden Van şehrinden bir şey istiyor: Manevi destek, moral, motivasyon, taltif istiyor. Sadece bunları istiyor. Bizim için sıfır maliyet. Bunu yönetim için değil ama şehrimiz için yapmalıyız. Bayraklarla, görsellerle, moral-motivasyonla, takım ruhunda bütünleşerek yapmalıyız. Daha birçok konu anlatıldı. Bundan sonrasını Van'ın kıymetli spor yazarlarına ve saygıdeğer medyamıza bırakarak herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. #ŞimdiVanZamanı #ŞimdiVanSporZamanı." diye konuştu. - VAN

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Ticaret, Futbol, Takva, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Takva'dan Vanspor'a destek - Son Dakika Spor


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