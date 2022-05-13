Başkan Yılmaz'dan İçel İdman Yurdu'na destek - Son Dakika
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Başkan Yılmaz'dan İçel İdman Yurdu'na destek

13.05.2022 14:35
Başkan Yılmaz'dan İçel İdman Yurdu'na destek

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu, 2. Lig'e yükselme mücadelesinde önemli bir maça çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu, 2. Lig'e yükselme mücadelesinde önemli bir maça çıkacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 17 Mayıs Salı günü saat 20.00'da Mersin Stadyumu'nda Orduspor 1967 A.Ş.'yi ağırlayacak olan İçel İdman Yurdu'na başarılar diledi. İçel İdman Yurdu'na tesis tahsis ederek ve binlerce taraftar ile destek vererek, takımın yanında olan Başkan Yılmaz; "Şampiyonluk yolunda tüm hemşehrilerimizi aileleriyle ve çocuklarıyla takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

"Bu şehrin yeri Süper Lig"

"Kentimizin desteğiyle müsabakadan galip ayrılacağımıza inanıyorum" diyen Başkan Yılmaz, "Mersin temsilcimiz İçel İdman Yurdu, Orduspor 1967 A.Ş. ile Play-Off yarı final müsabakası oynayacak. Takımımıza başarılar diliyorum. İçel İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanımız Metin Saltık'ın başkanlığında birlik ve beraberlik havası içinde bir başarı ortaya kondu. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Mersinimiz, Süper Lig'de bir takımla temsil edilmeyi hak ediyor. Umarım en kısa sürede Süper Lig'e de çıkma başarısı gösteririz" diye konuştu.

İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne konaklama ve antrenman yapabilecekleri Korukent Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezindeki tesisi tahsis ettiklerini hatırlatan Yılmaz, her hafta 100 genci İçel İdman Yurdu'nun evinde oynadığı maçlarda ağırladıklarını ve Toroslar'dan taraftarları servislerle maça götürdüklerini de söyledi. - MERSİN

Başkan Yılmaz'dan İçel İdman Yurdu'na destek
Başkan Yılmaz'dan İçel İdman Yurdu'na destek

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TFF 3. Lig Play-Off: Orduspor 1967: 1 İçel İdmanyurdu: 0 TFF 3. Lig Play-Off: Orduspor 1967: 1 İçel İdmanyurdu: 0 Futbol: TFF 3. Lig play-off Futbol: TFF 3. Lig play-off

Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor, Toroslar, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Yılmaz'dan İçel İdman Yurdu'na destek - Son Dakika


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