Başkanı da futbolcuları da işitme engelli takımın Süper Lig'deki hedefi şampiyonluk - Son Dakika
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Başkanı da futbolcuları da işitme engelli takımın Süper Lig'deki hedefi şampiyonluk

07.10.2022 11:04

Adana Kurttepe Sağırlar Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü (SEGSK), Süper Lig'deki ikinci yılında şampiyon olma hedefiyle çalışıyor.

Adana Kurttepe Sağırlar Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü (SEGSK), Süper Lig'deki ikinci yılında şampiyon olma hedefiyle çalışıyor.

Futbolcularının yanı sıra başkanı da işitme engelli takım, 6 Kasım'da başlayacak sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kentte 2007'de Çukurova İşitme ve Konuşma Engelli Spor Kulübü ismiyle kurulan, 2015'te Adana Kurttepe SEGSK adını alan kulübün futbol takımı, çeşitli liglerde mücadele etti.

Takım, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 2019-2020 sezonunda 2. Lig'den grup ikincisi olarak 1. Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Kurttepe SEGSK, 2020-2021'de mücadele ettiği 1. Lig'de play-off turu sonunda Süper Lig'e yükselen takımlar arasında yer aldı.

Süper Lig 2021-2022 sezonunda ilk 8 takımın yer aldığı play-off turuna 9. olduğu için katılamayan ekip, Süper Lig'deki ikinci yılında şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın oyuncularıyla aynı engele sahip kulüp başkanı Burcu Pişkin, işitme engeli tercümanı Keziban Şipar aracılığıyla AA muhabirine, bu yıl göreve başladığı takımla hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Kendisinin de uzun yıllar sporla ilgilendiğini, futbol ve yüzmede milli forma giydiğini anlatan Pişkin, sakatlığı sonrası spor yapmaya ara verdiğini belirtti.

Pişkin, şu anda kamuda çalışmaya devam ettiğini, aynı zamanda da Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde eğitimini sürdürdüğünü aktardı.

İş ve eğitim hayatına rağmen spordan kopmadığını dile getiren Pişkin, yönetici olarak sporun içinde bulunmaya devam ettiğini söyledi.

"Futbolcularıma inanıyorum"

Takımını ligde üst sıralara taşımak için çalıştığını, futbolcularını bu yönde sürekli motive ettiğini aktaran Pişkin, şöyle devam etti:

"Takımın inşallah Süper Lig'de şampiyon olmasını hedefliyoruz, bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Futbolcularıma güveniyorum ve inanıyorum. İşitme engelliler olarak büyük başarılar elde etmeyi düşünüyoruz. Sporcularım için engellerinin engel olmadığına, ben nasıl başardıysam onların da başaracağına, azimle ilerleyeceklerine inanıyorum."

Pişkin, sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini, Adanalı sporseverlerin maddi manevi desteğini beklediklerini ifade etti.

Takımın kalecisi doğuştan işitme engelli 30 yaşındaki Taner Demirci, 15 yıldır futbol oynadığını, başka şehirlerdeki kulüplerin yanı sıra milli formayı da giydiğini anlattı.

Taner, Süper Lig'i şampiyon olarak bitirmek için çalıştıklarını söyledi.

Savunma oyuncusu 23 yaşındaki Kerem Petekkaya ise ailesinde işitme engelli tek birey olduğunu belirtti.

Adana Kurttepe SEGSK'da 9 yıldır top oynadığını ifade eden Kerem, 6 Kasım'da başlayacak yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Kurttepe, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkanı da futbolcuları da işitme engelli takımın Süper Lig'deki hedefi şampiyonluk - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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