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Başkanlığa aday olmayan Çebi basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı: 11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden hak talep ediyorum - Son Dakika

Başkanlığa aday olmayan Çebi basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı: 11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden hak talep ediyorum

Son Güncelleme: 07.11.2023 14:19

3 Aralık'taki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ailesinden helallik isterken gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 3 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını düzenlediği basın toplantısında resmen ilan etti. Çebi, ailesinden helallik isterken duygusal anlar yaşadı.

"HAK TALEP EDİYORUM"

Çebi, "11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden, huzurlarınızda hak talep ediyorum. Haklarını helal etsinler. Bu onurlu görevi bana yaşatan tüm genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanırken gözyaşlarını tutamadı.

"BEŞİKTAŞ'TAN ALINMAZ, BEŞİKTAŞ'A VERİLİR"

Görevde kaldığı süre boyunca kendisine yardım edenlere teşekkür eden ve Rahmi Koç, Cemil Kazancı, Nevzat Demir'e teşekkür ederim. Hak ediyorlar. Sürekli yanımda oldular. Allah gönüllerine göre versin. Onlar Beşiktaş'ı seviyor, Beşiktaş'ın da onları sevdiğini biliyorum. Geçen sene tarlayı temizledik, bu sene tarlayı ektik. Bundan sonra gelenlere ürünü toplamak kalıyor. Beşiktaş'tan alınmaz, Beşiktaş'a verilir. Bu camiaya herkes minnet borçlu. Kırdıysam özür dilerim. Küfür edenler, komplo kuranlar hariç hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizlerden de helallik diliyorum.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkanlığa aday olmayan Çebi basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı: 11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden hak talep ediyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkanlığa aday olmayan Çebi basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı: 11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden hak talep ediyorum - Son Dakika
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