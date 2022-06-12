Başkent Kültür Yolu Koşusu, Ankara'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent Kültür Yolu Koşusu, Ankara'da yapıldı

12.06.2022 11:48
Başkent Kültür Yolu Koşusu, Ankara'da yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'nin son gününde "Başkent Kültür Yolu Koşusu" yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'nin son gününde "Başkent Kültür Yolu Koşusu" yapıldı.

Beş kilometre uzunluğundaki parkur, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayıp CSO Ada Ankara'da sona erdi.

Yarışta erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa birinci, Kenyalı Moses Toon ikinci, Bekirhan Kabadayı üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Fatma Arık birinci, Ümmü Kiraz ikinci, Meryem Kılınç Gündoğdu ise yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

Birincilere 7 bin 500, ikincilere 5 bin, üçüncülere ise 2 bin 500 lira para ödülü verildi.

Dereceye girenlere madalya ve ödülleri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından takdim edildi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 16 günlük "Başkent Kültür Festivali"nin son günü olduğunu vurgulayarak, "Koşu, kültür yolu festivalimizin gerçekleştiği aks üzerinde oldu. Sloganımız da 'Sanat Aşkına Koş'. Arkadaşlarımız heyecanlıydı. Koşu, festivale güzel bir renk kattı ve hafızalarımızda güzel bir yer edindi." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takım, Ankara'da kampa girecek 20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takım, Ankara'da kampa girecek Ankara'da yaşanan sel felaketinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor Ankara'da yaşanan sel felaketinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

Ulucanlar Cezaevi, Ümmü Kiraz, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkent Kültür Yolu Koşusu, Ankara'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 11:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent Kültür Yolu Koşusu, Ankara'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement