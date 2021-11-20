Başkent'te ayak tenisi turnuvası sona erdi

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gençler için düzenlenen 'Tam Bana Göre Festivali'nde e- spor turnuvaları, konserler, tiyatro gösterilerinin yanı sıra Belediyeler Arası Ayak Tenisi etkinliği düzenlendi.

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festivali'nde e-spor turnuvaları, konserler, tiyatro gösterileri ve söyleşilerin yapıldığı etkinlikte 'Ayak Tenisi Turnuvası' düzenlendi. Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği Belediyeler Arası Ayak Tenisi etkinliğine 10 belediye katıldı. Üç gün süren turnuvada birinci Pamukkale Belediyesi, ikinci Gölcük Belediyesi, üçüncü Edremit Belediyesi, dördüncü Kapaklı Belediyesi oldu. Turnuvada derece elde eden takımlara kupa ve madalyaları taktim edildi.

"Kültür Sanat ve Spor faaliyetlerimizi gösterdik"

Akçaabat'ta yapılan çalışmaların tanıtıldığı standa ilginin yoğun olduğunu belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Ankara'da bir festival düzenlendi, biz de Akçaabat Belediyesi olarak standımızı hazırladık. Kültür, sanat ve spor faaliyetlerimizi gösterdik. Yine spor adına yaptığımız çalışmalarımızı ve kırmızı-beyaz formalarımızla beraber Sebat Gençlik Sporumuzu da burada hem gençlere hem de vatandaşlarımıza tanıtma fırsatı bulduk. Yine bu festivalde belediyeler arasında ayak tenisi turnuvası da düzenledik. Hepimizin bildiği üzere turnuvada yarışan takımlar maç sonuçlarına göre 1., 2., 3. ve 4.'cü olarak derecelendirdi. Ama burada asıl kazanan gençlik olmuştur, kardeşlik olmuştur ve tabii ki Türkiye olmuştur. Katılan bütün belediye ve sporcuları kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA