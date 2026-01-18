Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Samsunspor'un golünü 38. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Başkent ekibi Gençlerbirliği'nin golü ise 60. dakikada Sekou Koita'dan geldi.
Yenilmezlik serisini 4 maça çıkan Gençlerbirliği, puanını 19'a yükseltti. Üç hafta aranın ardından puan alan Samsunspor, 26 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.
Başkentte kazanan çıkmadı
