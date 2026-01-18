Başkentte kazanan çıkmadı - Son Dakika
Başkentte kazanan çıkmadı

18.01.2026 19:24
Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Gençlerbirliği ile Samsunspor, Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Samsunspor'un golünü 38. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Başkent ekibi Gençlerbirliği'nin golü ise 60. dakikada Sekou Koita'dan geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Yenilmezlik serisini 4 maça çıkan Gençlerbirliği, puanını 19'a yükseltti. Üç hafta aranın ardından puan alan Samsunspor, 26 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.

