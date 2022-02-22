Basketbol'da Türkiye yarı finali heyecanı - Son Dakika
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Basketbol'da Türkiye yarı finali heyecanı

22.02.2022 15:32
Basketbol'da Türkiye yarı finali heyecanı

Malatya'da Basketbol U16 Erkekler Bölge Şampiyonasında sporcular topu Türkiye yarı finali başladı.

Malatya'da Basketbol U16 Erkekler Bölge Şampiyonasında sporcular topu Türkiye yarı finali başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Tecde Spor Salonunun da bugün başlayan Basketbol U16 Erkekler Bölge Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçiyor.

Basketbol U16 Erkekler Bölge Şampiyonasına 10 İlden 14 takım ve 220 sporcu katılıyor.

25 Şubat'ta sona erecek olan şampiyona müsabakaları sonrasında, Türkiye yarı final müsabakasına katılacak takımlar belirlenecek. - MALATYA

Basketbol'da Türkiye yarı finali heyecanı
Basketbol'da Türkiye yarı finali heyecanı
Basketbol'da Türkiye yarı finali heyecanı

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Düzce Beşiktaş'ı ağırlayacak Düzce Beşiktaş'ı ağırlayacak Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı

basketbol, Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol'da Türkiye yarı finali heyecanı - Son Dakika Spor


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