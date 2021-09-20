Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek final müsabakaları 22 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçları sona erdi ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

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