Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda finalistler belli oldu

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan yarı final müsabakalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor, finale yükselme başarısı gösterdi.

Final maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

Öte yandan yarı final müsabakalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok ile Alper Arıkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti.