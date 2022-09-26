Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takımın kafilesinde yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle ertelenen maçlar yapıldı.
Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada oynanan 3 erteleme karşılaşmasında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Çağdaş Bodrumspor- Samsunspor: 89-75
C Grubu:
Akran Gemlik Basketbol-Final Spor: 84-59
D Grubu:
Fenerbahçe Koleji DS Energy- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 94-75
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