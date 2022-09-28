Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

28.09.2022 19:36
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ile Samsunspor finale yükseldi.

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ile Samsunspor finale yükseldi.

Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada yarı final maçları yapıldı.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 92-74 mağlup eden Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ile Fenerbahçe Koleji DS Energy'ye 99-82 üstünlük kuran Samsunspor, adlarını finale yazdırdı.

Final karşılaşması, 30 Eylül Cuma günü saat 16.00'da yapılacak.

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Kaynak: AA

TED Ankara Kolejliler, Gölbaşı Belediyesi, basketbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası - Son Dakika

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