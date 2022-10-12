Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

12.10.2022 21:58
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden Gaziantep Basketbol, B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İsrail'in Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımını 79-63 yendi.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden Gaziantep Basketbol, B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İsrail'in Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımını 79-63 yendi.

Hayfa kentinde oynanan ve ilk çeyreğini Gaziantep Basketbol'un 25-21 önde geçtiği maçın devre arasına 43-43 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ve son çeyreğe 61-55 üstün giren konuk takım, salondan 79-63 galip ayrıldı.

Sezona galibiyetle başlayan Gaziantep Basketbol'da John Egbunu 18, Leyton Hammonds 16 sayıyla oynadı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, basketbol, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika

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