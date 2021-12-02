Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda 6. ve son haftasında Hatayspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 85-73 mağlup oldu.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-22 önde tamamlayan Panathinaikos, soyunma odasına 53-35 üstün gitti.
Yunanistan temsilcisi, üçüncü periyodunu 66-57 üstün geçtiği müsabakadan 85-73 galip ayrıldı.
Bu sonuçla grubu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Hatayspor, son 32 turunda mücadele etme hakkı kazandı.
Panathinaikos ise A Grubu'nu averajla 4. ve son basamakta bitirdi.
Kaynak: AA
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