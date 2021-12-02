Panathinaikos ise A Grubu'nu averajla 4. ve son basamakta bitirdi.

Bu sonuçla grubu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Hatayspor, son 32 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda 6. ve son haftasında Hatayspor , deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos 'a 85-73 mağlup oldu.

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