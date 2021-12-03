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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

03.12.2021 10:54
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarından çıkan Nesibe Aydın, OGM Ormanspor ve Hatayspor'un son 32 turundaki rakipleri belli oldu.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarından çıkan Nesibe Aydın, OGM Ormanspor ve Hatayspor'un son 32 turundaki rakipleri belli oldu.

D Grubu'nu lider bitiren Nesibe Aydın, son 32 turunda aynı grupta yer aldığı Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımıyla eşleşti. Başkent ekibi, gruptaki maçlarda rakibin deplasmanda 78-66 yenilmiş, Ankara'da ise 96-62 mağlup etmişti.

F Grubu'nda ikinci olarak son 32'ye yükselen bir başka Ankara takımı OGM Ormanspor ise Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımıyla eşleşti.

A Grubu'nda üçüncü olan ve en iyi üçüncüler arasına girerek üst tura çıkan Hatayspor ise son 32 turunda LDLC ASVEL Feminin takımıyla karşılaşacak.

Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor, seribaşı olduğu için ilk maçları deplasmanda, rövanşları ise Ankara'da oynayacak. Hatayspor ise ilk maça sahasında rövanşa ise Fransa'da çıkacak.

Son 32 turunda ilk karşılaşmalar 15 Aralık'ta, rövanşlar ise 22 Aralık'ta oynanacak.

Hatayspor, basketbol, Ankara, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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