Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri

06.10.2022 20:28
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yunanistan'ın Dafni Agiou Dimitriou ekibini 99-58 yendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yunanistan'ın Dafni Agiou Dimitriou ekibini 99-58 yendi.

Agios Dimitrios Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 17-16 önde geçti. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 47-25 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı daha da açan Hatay ekibi, üçüncü periyodunu 71-34 önde bitirdiği mücadeleden 41 sayı farkla 99-58 galip ayrıldı.

Mücadelenin rövanşı, 13 Ekim'de Hatay'da oynanacak. Tur atlayan takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nda mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan, basketbol, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri - Son Dakika

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