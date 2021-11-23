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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

23.11.2021 14:03
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında yarın Fenerbahçe Safiport, VBW Arka Gdynia ile deplasmanda, Galatasaray ise Sopron Basket ile sahasında karşılaşacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında yarın Fenerbahçe Safiport, VBW Arka Gdynia ile deplasmanda, Galatasaray ise Sopron Basket ile sahasında karşılaşacak.

Fenerbahçe Safiport, Polonya temsilcisi VBW Arka Gdynia ile Gdynia Salonu'nda TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ise Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadelede Macaristan'ın Sopron Basket ekibini ağırlayacak.

Geride kalan 5 hafta sonunda Galatasaray 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 8 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 7 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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