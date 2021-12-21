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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

21.12.2021 21:23
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Sonia Teixeira (Portekiz)Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır 7, Iagupova 17, McBride 16, Sabally 16, Williams 19, Tuğçe Canıtez 2, Manolya Kurtulmuş, Stokes 1, ZahuiSpar Girona: Gardner 15, Palau 3, Burke...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Sonia Teixeira (Portekiz)

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır 7, Iagupova 17, McBride 16, Sabally 16, Williams 19, Tuğçe Canıtez 2, Manolya Kurtulmuş, Stokes 1, Zahui

Spar Girona: Gardner 15, Palau 3, Burke 15, Drammeh, Reisingerova 11, Flores 4, Labuckiene 7, Tobi 2, Parra

1. Periyot: 19-19

Devre: 42-30

3. Periyot: 60-41

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe Safiport, İspanya'nın Spar Girona takımını 78-57 mağlup etti.

Fenerbahçe, Sırbistan, Makedonya, Portekiz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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