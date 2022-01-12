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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

12.01.2022 22:46
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: BJK AkatlarBeşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 15, Egehan Arna 17, Lawson 13, Furkan Haltalı 4, Ercan Osmani 12, Mehmet Yağmur 1, Reaves 6, Hollis-Jefferson 2, BluiettHapoel U-Net Holon: Zack 6, Ragland 10, Smith 11, Johnson 18, Bourdillon, Menco 14, Pnini 3, Kyser 6, Misgav 41.

Salon: BJK Akatlar

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 15, Egehan Arna 17, Lawson 13, Furkan Haltalı 4, Ercan Osmani 12, Mehmet Yağmur 1, Reaves 6, Hollis-Jefferson 2, Bluiett

Hapoel U-Net Holon: Zack 6, Ragland 10, Smith 11, Johnson 18, Bourdillon, Menco 14, Pnini 3, Kyser 6, Misgav 4

1. Periyot: 26-13

Devre: 44-37

3. Periyot: 55-53

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ikinci maçında, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon'a 72-70 mağlup oldu.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maça üstün başlayan ve 6-0'lık skor sonrası rakibine erken mola aldıran siyah-beyazlı takım, maçın ilk çeyreğini 26-13 önde tamamladı, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte konuk takımın farkı eritmesi sonrası final periyoduna 55-53 siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile gidildi.

Dördüncü periyoda da etkili başlayan Hapoel U-Net Holon, Beşiktaş'ın hiç sayı üretemediği periyodun başında 7 sayı farkla 62-55 öne geçti.

Son periyodun ilk 3 dakikasında sayı bulamayan siyah-beyazlı takım, Kenan Sipahi'den gelen 5 sayı ile bu seriye son verdi.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunun son dakikası büyük bir heyecana sahne oldu ve İsrail temsilcisi maçtan 72-70 galip ayrıldı.

Hapoel U-Net Holon'da Chris Johnson, müsabakada kaydettiği 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olarak alınan galibiyette önemli rol oynadı.

İki takım arasında İsrail'de yapılan ilk maçı siyah-beyazlı takım, 73-72 kazanmıştı.

Son 16 turuna yükselen takımı, 18 Ocak Salı günü İsrail'de yapılacak 3. maç belirleyecek.

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Şampiyonlar Ligi, Mehmet Yağmur, Kenan Sipahi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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