Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

10.03.2022 22:06
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Nicolas Maestre (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya)Galatasaray Nef: Melo Trimble 11, Bost 14, Akoon-Purcell 17, Kravish 6, Blackshear 24, Ege Arar, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Rıdvan Öncel, Okben Ulubay 2, Eray...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Nicolas Maestre (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya)

Galatasaray Nef: Melo Trimble 11, Bost 14, Akoon-Purcell 17, Kravish 6, Blackshear 24, Ege Arar, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Rıdvan Öncel, Okben Ulubay 2, Eray Aydoğan

Hapoel U-Net Holon: Smith 14, Ragland 6, Johnson 10, Zack 5, Kyser 16, Pnini 5, Bourdillon, Menco 15

1. Periyot: 29-16

Devre: 40-30

3. Periyot: 56-52

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu maçında İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon'u 74-71 yendi.

Karşılaşmaya salondaki az sayıdaki taraftarının desteğiyle iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk 3,5 dakikada Bost, Akoon-Purcell ve Kravish'in kaydettiği basketlerle 11-0'lık üstünlük sağladı. Pota altında ve dış atışlarda etkili olan Galatasaray, 8. dakikada farkı 20 sayıya (29-9) çıkardı. Kalan sürede Menco, Pnini ve Kyser'in attığı basketlerle 7-0'lık seriye engel olamayan Galatasaray Nef, ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.

İlk çeyreğin sonunda hücum ritmini kaybeden Galatasaray Nef, ikinci periyoda da iyi başlayamadı. Hücumda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, ilk 5 dakikada sadece 3 sayı bulabildi. Savunmada da zorlanan Galatasaray, bu süreçte potasında 8 sayı görünce fark 15. dakikada tek haneye düştü: 32-24. Krizden Akoon-Purcell'in 16. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle çıkan Galatasaray, devre arasına 40-30 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken 25. dakika 48-38 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle geçildi. Galatasaray Nef, hücumda yaptığı top kayıpları sonrasında rakibinin skor üretmesine engel olamayınca 28. dakikada fark 1 sayıya (48-47) indi. Mücadelede 29. dakikanın başında Johnson'un 3 sayılık basketiyle 50-48 geri düşen Galatasaray, Blackshear'in arka arkaya kaydettiği 8 sayıyla yeniden öne geçti ve çeyreği 56-52 üstün bitirdi.

Son periyoda iyi giremeyen sarı-kırmızılılar, 33. dakikada Kyser'in boş pozisyondaki smacıyla 57-56 geri düştü. Bost ve Melo'nun dış atışlardan bulduğu isabetlerle maça tutunan Galatasaray Nef, son dakikaya 74-69 önde girdi. Kalan bölümü iyi geçiren sarı-kırmızılılar, sahadan 74-71 üstün ayrıldı.

Kenardan gelen oyunculardan sadece 2 sayı katkısı alabilen Galatasaray'da ilk 5 başlayan Blackshear, 24 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu. Akoon-Purcell 17, Bost 14, Melo Trimble 11 ve Kravish 6 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Bu sonuçla Galatasaray Nef, I Grubu'ndaki 3. maçında ilk galibiyetini aldı. İsrail temsilcisi ise 4. maçında 2. kez yenildi.

Grupta deplasmanda yapılan maçı 98-89 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı kazanmasına rağmen ikili averajı rakibine kaptırdı.

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Hapoel U-Net Holon: 74-71 Hapoel U-Net Holon: 74-71 Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel U-Net Holon'u ağırlayacak Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel U-Net Holon'u ağırlayacak

Galatasaray, Yunanistan, İtalya, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika


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