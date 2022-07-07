Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi

07.07.2022 14:17
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grupları belli oldu.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grupları belli oldu.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 28 takım ve ön elemeden gelecek 4 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı.

Buna göre, Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray Nef C Grubu, Bahçeşehir Koleji D Grubu, Darüşşafaka ise E Grubu'nda yer aldı.

4 Ekim'de başlayacak normal sezon karşılaşmaları, aralık ayında sona erecek.

Gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

Normal sezon gruplarının dağılımı şöyle:

A Grubu: SIG Strasbourg (Fransa), Falco Szombathely (Macaristan), UCAM Marcia (İspanya), Ön elemelerden gelecek takım

B Grubu: Pınar Karşıyaka, AEK (Yunanistan), Telekom Bonn (Almanya), Reggio Emilia (İtalya)

C Grubu: Galatasaray Nef, Filou Oostende (Belçika), Hapoel Holon (İsrail), Legia Varşova (Polonya)

D Grubu: Bahçeşehir Koleji, ERA Nymburk (Çekya), Igokea (Bosna Hersek), Surne Bilbao (İspanya)

E Grubu: Darüşşafaka, MHP Riesen (Almanya), Hapoel Jerusalem (İsrail), Ön elemelerden gelecek takım

F Grubu: BAXI Manresa (İspanya), VEF Riga (Letonya), Limoges CSP (Fransa), Ön elemelerden gelecek takım

G Grubu: JDA Dijon (Fransa), Dinamo Sassari (İtalya), PAOK (Yunanistan), Ön elemelerden gelecek takım

H Grubu: Lenovo Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Peristeri (Yunanistan), Bnei Herzliya (İsrail).

YORUMLAR
500
Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret Pınar Karşıyaka'da James Webb sesleri Pınar Karşıyaka'da James Webb sesleri
Kaynak: AA

Pınar Karşıyaka, basketbol, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:18 TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
14:10 TTB eyleme başladı! Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından birçok ilde gergin anlar yaşandı
13:56 Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
13:38 İçişleri harekete geçti: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 14:25:36. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement