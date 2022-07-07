Buna göre, Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray Nef C Grubu, Bahçeşehir Koleji D Grubu, Darüşşafaka ise E Grubu'nda yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika

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