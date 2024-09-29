Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Spor

Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılışını gerçekleştirdiği Basketbol Gelişim Merkezi hakkında umut dolu açıklamalarda bulundu. Merkez, Türk basketbolunun geleceği için önemli bir tesis olarak tanımlanırken, içinde yer alan 3 antrenman salonu, milli takımlar kamp tesisi ve diğer olanaklarla Türk sporuna büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Bakan Bak, buradan yeni basketbol yıldızlarının çıkacağını ve şampiyonlukların yaşanacağını belirtti.

29.09.2024 18:03
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk basketbolunun kalbi burada atacak. Ben buradan yeni basketbol yıldızlarının çıkacağına inanıyorum. Yeni şampiyonluklar burada yaşanacak" dedi.

Türk basketbolu adına önemli bir tesis olan Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yöneticiler ve basketbolseverlerin katılımı ile 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi yapılan törenle açıldı. Burada konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin, son yıllarda Türk sporu adına kazandırılan tesislerden biri olduğunu söyledi. Bakan Bak, "Hep birlikte muhteşem bir tesisi Türk sporuna kazandırıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi içindeki 3 tane 500 kişilik antrenman salonu, bin kişilik milli takımlar kamp tesisi, salonu ve 10 bin kişilik ana salon olmak üzere yanında basketbol oteliyle, basketbol lisesiyle, basketbol müzesiyle; muhteşem bir tesis. Bugün gururluyuz, onurluyuz. Tesisimiz hayırlı olsun. Türkiye son 22 yılda modern stadyumlarıyla, spor salonlarıyla, olimpik yüzme havuzlarıyla, atletizm tesisleriyle ve pek çok tesisle birlikte bir spor devrimi yaşamaktadır. Her tarafı spor tesisleriyle donattık. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlere destek vermesiyle beraber Türkiye'de müthiş bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Bu da onun bir halkası. Türk basketbolunun kalbi burada atacak. Ben buradan yeni basketbol yıldızlarının çıkacağına inanıyorum. Yeni şampiyonluklar burada yaşanacak. Burayı kullanacak takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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