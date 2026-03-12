Basketbol Gençler Türkiye Finali Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Basketbol Gençler Türkiye Finali Tamamlandı

Basketbol Gençler Türkiye Finali Tamamlandı
12.03.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bak, İstanbul'daki Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği'nde şampiyonları açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği'nin final maçlarını seyretti.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 738'i erkek ve 296'sı kız 1034 okul takımının katılımıyla düzenlenen turnuvada mahalli, grup ve yarı final yarışma aşamalarını tamamlayan 8 erkek ve 8 kız takımı İstanbul'da düzenlenen Basketbol Gençler A Türkiye Birinciliği'ne katıldı.

Küçükçekmece Ata Sporları Merkezi'nde 8-11 Mart'ta yapılan maçlarının ardından erkeklerde İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi ve İstanbul Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi, kızlarda ise Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi ve İstanbul Özel Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi finale yükseldi.

Turnuvanın şampiyonları Başakşehir Spor Kompleksi'ndeki final maçlarında belli oldu. Final müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile yaklaşık 4 bin genç sporsever izledi.

Günün ilk maçı erkekler finali oldukça çekişmeli geçti. Dördüncü periyotta üstünlük birkaç kez el değiştirse de son bölümde maçı koparan İstanbul Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi, 82-72'lik skorla şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi ikinci olurken İzmir Özel Karşıyaka Çarşı Anadolu Lisesi üçüncü, Özel Ankara Çözüm Koleji Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü aldı.

Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Bakan Bak, ikinciye İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, üçüncüye belediye başkanı Kartoğlu, dördüncüye ise Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği verdi.

Kızlarda ise Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi'ni 69-58 yenen İstanbul Özel Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Turnuvayı Ankara Özel Tema Anadolu Lisesi üçüncü, İstanbul Özel Kuzey Anadolu Lisesi dördüncü bitirdi.

Erkeklerde şampiyonluğa ulaşan İstanbul Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi ile kızlarda kupayı kaldıran İstanbul Özel Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) faaliyet programında yer alan, 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde yapılacak Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bakan Bak: "Türk sporunun nerelere geldiğini gösteren heyecanlı final maçı oldu"

Ödül töreninin ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, oynanan final maçındaki heyecanın Türk sporunun geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de basketbolun çok sevildiğini belirten Bakan Bak, "Çok güzel bir final müsabakası izledik. Tüm gençlerimizi tebrik ediyoruz. Onlara destek veren öğretmenlerine, okullarına ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Türk sporunun nerelere geldiğini gösteren heyecanlı final maçı yapıldı. Muhteşem bir salonda, muhteşem bir seyirci ve muhteşem gençlerimizle Türk sporu zirveye doğru yürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Basketbol, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Gençler Türkiye Finali Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:07
Fenerbahçe ayrılık Bonservisi bile belli
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:34:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Basketbol Gençler Türkiye Finali Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.