Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Basketbol: Haftanın programı

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- Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 8. hafta müsabakaları oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 8. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Glint Çayırova Belediyespor-Bursaspor Basketbol (Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi)

Yarın:

13.00 Trabzonspor-Esenler Erokspor (Hayri Gür)

15.30 Türk Telekom-Yukatel Denizli Basket (Ankara)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş (Sinan Erdem)

25 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Biotekno Körfez Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Karşıyaka-Fenerbahçe Tarfin (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

18.00 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

20.30 Galatasaray MCT Technic-Pizzabulls Bordo Bandırma (Sinan Erdem)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Fenerbahçe Tarfin-Turgutlu Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.00 BOTAŞ-Beşiktaş BOA (Sincan)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Emlak Konut (Başakşehir Spor Kompleksi)

25 Ekim Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın Okulları (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Fenerbahçe Gelişim-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Yarın:

15.30 iLab-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

16.30 TED Ankara Kolejliler-Yalova Haremspor (Gölbaşı)

18.00 Kipaş İstiklalspor-Mersinspor (Kahramanmaraş Merkez)

19.00 Keçiören Belediyesi Bağlum-Finalspor (TOBB ETÜ)

25 Ekim Pazar:

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Cedi Osman Basketbol (Şehit Turgut Solak)

16.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-Göztepe Isonem (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Darüşşafaka-Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Kaynak: AA
TürkiyeSporSon Dakika

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