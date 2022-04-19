Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı - Son Dakika
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Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı

19.04.2022 15:33
Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı

Sivas'ta "Basketbol Küçükler Kız Erkek Grup Birinciliği müsabakaları" 168 sporcunun katılımıyla start aldı.

Sivas'ta "Basketbol Küçükler Kız Erkek Grup Birinciliği müsabakaları" 168 sporcunun katılımıyla start aldı.

2021-2022 Yılı Okul Sporları Faaliyet takviminde yer alan Basketbol Küçükler Kız Erkek Grup Birinciliği müsabakaları Sivas'ta başladı.

Bugün Mecnun Otyakmaz ve 4 Eylül Spor Salonunda başlayan maçların seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. 4 gün sürecek olan basketbol müsabakalarına 8 erkek, 6 kız takım ve 168 sporcu katılım sağlıyor.

Grup maçlarında dereceye yapan ekipler, 25-28 Mayıs'ta Antalya, Çanakkale, Kırşehir ve Rize'de yapılacak yarı final etabında boy gösterecek. - SİVAS

Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı
Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı
Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı
Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı
Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı
Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı

YORUMLAR
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Mecnun Otyakmaz, basketbol, Eylül, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basketbol küçükler grup birinciliği maçları Sivas'ta başladı - Son Dakika
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