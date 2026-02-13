Basketbol Ligi Haftası Maç Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Basketbol Ligi Haftası Maç Programı

13.02.2026 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi ve Kadınlar Ligi'nde 20-24. hafta maçları devam ediyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 20, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 24. hafta maçlarıyla devam edilecek

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Glint Manisa Basket (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

13.00 Safiport Erokspor-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

18.00 Bursaspor Basketbol-Beşiktaş GAİN (TOFAŞ)

15 Şubat Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Mersinspor-Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

20.30 Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

Yarın:

13.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-BOTAŞ (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

15.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)

15 Şubat Pazar:

14.00 Emlak Konut-Çimsa ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

13.00 iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş GAİN)

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyesi (Kurtdereli)

18.15 Gaziantep Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Karataş Şahinbey)

15 Şubat Pazar:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Cemefe Gold Haremspor (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Kocaeli Atatürk)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Lassa-Göztepe (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Ligi Haftası Maç Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Ordu’da büyük paniğe neden olmuştu Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama
Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu
Mert Ramazan Demir’in yeni dizisindeki partneri belli oldu Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı “Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik“ Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Bir anlık dalgınlık canından edecekti Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran “Yasak aşk“ iddiası Salon buz kesti Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası! Salon buz kesti
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü N’Golo Kante’nin mahcup olduğu an Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! N'Golo Kante'nin mahcup olduğu an
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife

09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
09:18
OnlyFans operasyonu 25 şüpheli gözaltında, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 25 şüpheli gözaltında, 2 şirkete el konuldu
09:07
Atletico Madrid, Barcelona’ya gol oldu yağdı
Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
07:41
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi
07:08
Suriye’de hezimete uğrayan terör örgütü PKK’dan yeni iş birliği
Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği
06:52
Yeni kanun Meclis’ten geçti Bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı
06:39
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru
Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
06:06
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 09:39:50. #7.11#
SON DAKİKA: Basketbol Ligi Haftası Maç Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.