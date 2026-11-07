Basketbol Ligi'nde 10. hafta 4 maçla açıldı, Yalova Haremspor Keçiören'i 99-96 yendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası, oynanan 4 maçla başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

TED Ankara Kolejliler- Büyükçekmece Basketbol: 67-74

Kipaş K.B.B.-OGM Ormanspor: 81-75

Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor: 93-74

Keçiören Belediyesi Bağlum- Yalova Haremspor: 96-99