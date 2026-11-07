Basketbol Ligi'nde 10. hafta 4 maçla açıldı, Yalova Haremspor Keçiören'i 99-96 yendi

Basketbol Ligi'nde 10. hafta 4 maçla açıldı, Yalova Haremspor Keçiören'i 99-96 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası 4 maçla başladı. Yalova Haremspor, Keçiören Belediyesi Bağlum'u 99-96 yenerken Büyükçekmece, Kipaş K.B.B. ve Gaziantep Basketbol da rakiplerini mağlup etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası, oynanan 4 maçla başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:
TED Ankara Kolejliler- Büyükçekmece Basketbol: 67-74
Kipaş K.B.B.-OGM Ormanspor: 81-75
Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor: 93-74
Keçiören Belediyesi Bağlum- Yalova Haremspor: 96-99
Kaynak: AA
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