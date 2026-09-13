Basketbol Ligi'nde ilk hafta 2 maçla tamamlandı, Fenerbahçe Gelişim 70-69 kazandı - Son Dakika
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Basketbol Ligi'nde ilk hafta 2 maçla tamamlandı, Fenerbahçe Gelişim 70-69 kazandı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftası oynanan 2 maçla sona erdi. Büyükçekmece Basketbol, OGM Ormanspor'u 83-75 yenerken Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Fenerbahçe Gelişim'e 70-69 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftası 2 maçla sona erdi.

Sonuçlar şöyle:

Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor: 83-75

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Gelişim: 69-70

Kaynak: AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Fenerbahçe, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Ligi'nde ilk hafta 2 maçla tamamlandı, Fenerbahçe Gelişim 70-69 kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol Ligi'nde ilk hafta 2 maçla tamamlandı, Fenerbahçe Gelişim 70-69 kazandı - Son Dakika
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