Basketbol Ligi'nde ilk hafta 2 maçla tamamlandı, Fenerbahçe Gelişim 70-69 kazandı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftası oynanan 2 maçla sona erdi. Büyükçekmece Basketbol, OGM Ormanspor'u 83-75 yenerken Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Fenerbahçe Gelişim'e 70-69 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftası 2 maçla sona erdi.
Sonuçlar şöyle:
Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor: 83-75
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Gelişim: 69-70
Kaynak: AA
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