Basketbol şampiyonasında 16 takım mücadele etti - Son Dakika
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Basketbol şampiyonasında 16 takım mücadele etti

20.06.2022 16:00
Basketbol şampiyonasında 16 takım mücadele etti

Basketbol Okul Sporları Küçükler Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Basketbol Okul Sporları Küçükler Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu ve Hasan Güngör Spor Salonlarında yapılan müsabakalar sonunda kızlar ve erkeklerde İstanbul Temsilcileri şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmalarında son şampiyonlar Denizli'de belli oldu. Nefes kesen maçlara sahne olan şampiyonada erkeklerde İstanbul Özel Üsküdar SEV ile kızlarda İstanbul Sancak-Soy Ortaokulları şampiyon olarak "Parkenin En İyisi Biziz" dedi. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organize edilen maçlarda kızlar Hasan Güngör Spor Salonunda, erkekler ise Gümüşler'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda ter döktü. Önce bulundukları illerde, ardından gruplarda ve yarı finallerde şampiyon olan toplam 16 takım parkede şampiyonluk mücadelesi verdi.

İlman, takımlara başarılar diledi

Denizli'nin ev sahipliğine yakışan bir Şampiyona olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, beş gün süren şampiyona boyunca iki yüzün üzerinde sporcu ve antrenörü Denizli'de ağırladıklarını söyledi. Ödül Töreninde konuşan İlman, sanayisi ile ünlü Denizli'nin spor kenti olma yolunda çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığının altını çizerek bugünün minik sporcuları böyle organizasyonlar ile yarının milli sporcuları olacaklarını kaydetti. Şampiyonları tebrik eden Ömer İlman, şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Basketbol şampiyonasında 16 takım mücadele etti - Son Dakika

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