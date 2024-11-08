Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
15.30 Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ (Ayhan Şahenk)
18.00 Aliağa Petkimspor- Türk Telekom (ENKA)
20.30 Galatasaray- Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)
10 Kasım Pazar:
13.00 Bursaspor-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
15.30 Mersinspor- Anadolu Efes (Servet Tazegül)
18.00 Manisa Basket- Fenerbahçe Beko (Muradiye)
19.00 Yalovaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (90. Yıl)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.30 Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Haremspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
Yarın:
13.45 Pizzabulls CO Basket- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Küçükçekmece Halkalı)
16.45 Gaziantep Basketbol- Fenerbahçe Koleji Novotel (Karataş Şahinbey)
17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler- Konya Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)
18.30 iLab Basketbol-Finalspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
10 Kasım Pazar:
14.00 İstanbul Ankaspor- MKE Ankaragücü İkon Menkul (Ahmet Cömert)
15.45 OGM Ormanspor-Çağdaş Bodrumspor (M.Sait Zarifoğlu)
17.30 Çayırova Belediyespor-Kapaklıspor (Çayırova)
11 Kasım Pazartesi:
17.00 Esenler Erokspor- Trabzonspor (Ahmet Cömert)
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Lig ve Türkiye Ligi'nde Yeni Hafta - Son Dakika
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