Basketbol Süper Ligi\'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, play-off eşleşmeleri belli oldu.
Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta karşılaşmaları Fenerbahçe - Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla tamamlandı. Bu müsabakanın ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu. Çeyrek finalde karşılaşmalar 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.
Play-off eşleşmeleri şu şekilde:
A.Efes - Türk Telekom
Pınar Karşıyaka - Galatasaray
Fenerbahçe - Aliağa Petkimspor
Beşiktaş - Manisa Büyükşehir Belediyespor - İSTANBUL
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