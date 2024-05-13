Basketbol Süper Ligi\'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, play-off eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta karşılaşmaları Fenerbahçe - Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla tamamlandı. Bu müsabakanın ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu. Çeyrek finalde karşılaşmalar 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

A.Efes - Türk Telekom

Pınar Karşıyaka - Galatasaray

Fenerbahçe - Aliağa Petkimspor

Beşiktaş - Manisa Büyükşehir Belediyespor - İSTANBUL