Merkezefendi'de Gielo da geldi - Son Dakika
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Merkezefendi'de Gielo da geldi

21.08.2022 13:41
Merkezefendi'de Gielo da geldi

Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni yabancılardan Nikos Rogkavopoulos, Andrew Harrison ve Chad Brown'dan sonra Tomasz Gielo da Denizli'ye geldi.

Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni yabancılardan Nikos Rogkavopoulos, Andrew Harrison ve Chad Brown'dan sonra Tomasz Gielo da Denizli'ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen Polonyalı uzun takımla antrenmanlara başladı.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi'de Gielo da geldi - Son Dakika

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