Basketbolda 3 Egeli aynı turnuvada - Son Dakika
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Basketbolda 3 Egeli aynı turnuvada

29.07.2022 12:13
Basketbolda 3 Egeli aynı turnuvada

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlık turnuvalarının tarihleri netleşmeye başlarken 3 Ege temsilcisi aynı organizasyonda boy gösterecek.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlık turnuvalarının tarihleri netleşmeye başlarken 3 Ege temsilcisi aynı organizasyonda boy gösterecek. Sezon öncesi Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediye Basket ve ligin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursa'da 21-24 Eylül tarihleri arasındaki Frutti Extra Cup'a katılacak. Geleneksel turnuvada Petkimspor A, Merkezefendi B, Manisa BŞB ise D gruplarında ter dökecek. Petkimspor sezon öncesi 8-10 Eylül tarihleri arasında Büyükçekmece'deki Göl Kupası'nda da mücadele edecek


- İzmir
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Kaynak: DHA

Merkezefendi, basketbol, Manisa, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbolda 3 Egeli aynı turnuvada - Son Dakika

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